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14:14, 24 марта 2023Ценности

Диетолог перечислила россиянам портящие кожу неочевидные продукты

Диетолог Гридина: еда на гриле и сливочное масло портят внешний вид и качество кожи

Фото: Manuel Silva / Unsplash

Диетолог Наталия Гридина перечислила россиянам портящие кожу неочевидные продукты. Соответствующий комментарий публикуют «Известия».

По словам специалиста, избыточное потребление сахара и быстрых углеводов приводит к ухудшению качества кожи и появлению прыщей. В первую очередь, как утверждает диетолог, в список влияющих на внешний вид продуктов вошли сливочное масло, а также любая еда, приготовленная на гриле.

Кроме того, Гридина посоветовала избегать алкоголя и употреблять достаточное количество воды, которая способствует глубокому увлажнению эпидермиса.

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В заключение эксперт напомнила, что работа над красотой и упругостью кожи лица и тела является комплексным процессом. В связи с этим диетолог заявила, что необходимо исключить вредные привычки, использовать косметические уходовые средства, а также наладить сон.

Ранее в марте фитнес-тренер, нутрициолог и консультант по коррекции пищевого поведения Мария Резникова назвала три неочевидных продукта питания, которые приводят к появлению лишнего веса. Специалист поставила под сомнение пользу протеиновых батончиков. Так, по мнению Резниковой, не следует увлекаться кофейными напитками со сливками, сиропами, молоком и прочими добавками, которые увеличивают калорийность до 300-400 калорий на одну кружку.

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Екатерина Ештокина
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