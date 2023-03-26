Глава Минздрава оценил уровень дефицита лекарств в России

Глава Минздрава Мурашко заявил, что в России нет глобального дефицита лекарств

Глава Минздрава Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости рассказал, что в России не наблюдается глобального дефицита лекарств, а также медицинского оборудования. По его словам, в стране были разработаны механизмы, позволяющие оперативно справляться с возникающими проблемами по данным вопросам.

«Глобального дефицита нет. Если возникают какие-то сложности, то мы разработали и внедрили механизмы, которые быстро и эффективно все компенсируют», — заявил министр.

Он добавил, что в России открываются новые лаборатории. Мурашко также отметил, что Министерство здравоохранения помогает в формировании некоторых площадок по производству.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный отреагировал на прекращение поставок важного лекарства от диабета «Оземпик» в Россию. Он заверил, что в стране имеются альтернативы данного препарата.