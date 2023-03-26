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12:23, 26 марта 2023Бывший СССР

Советник Пушилина заявил об избегающих передовую иностранных наемниках ВСУ

Гагин: иностранные наемники ВСУ предпочитают вторую и третью линию обороны передовой

Фото: Reuters

Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), стараются держаться подальше от передовой и оставаться на второй или третьей линии обороны. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, его слова передает ТАСС.

«Подавляющее большинство иностранцев стараются держаться на относительно безопасном удалении от российских сил, предпочитая вторую или третью линию обороны», — отметил он.

По его словам, на передовую попадают, как правило, самые неопытные военнослужащие. Гагин подчеркнул, что такие бойцы, попав на передовую, погибают одними из первых.

Советник Пушилина также уточнил, что наибольшее количество иностранных наемников ВСУ фиксируется на артемовском и авдеевском направлениях.

Ранее газета New York Times со ссылкой на документы и интервью с американскими добровольцами сообщила, что у многих американских наемников, служащих в Вооруженных силах Украины, отсутствует военный опыт. Кроме того, отметило издание, воюющие на украинской стороне американские бойцы конфликтуют друг с другом, а также занимаются мошенничеством.

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Варвара Кошечкина
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