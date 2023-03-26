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12:03, 26 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о взрыве мины в Одесской области

«Страна.ua»: в Одесской области взорвалась морская мина, повреждены прибрежные здания

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

В Одесской области взорвалась морская мина. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Отмечается, что снаряд взорвался во время шторма. В результате повреждения получили прибрежные здания.

В феврале власти Одессы предупреждали местных жителей об опасности морских мин. Сообщалось, что из-за шторма они могут срываться с якорей и дрейфовать к городскому побережью.

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Алевтина Запольская
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