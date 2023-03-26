Стало известно о взрыве мины в Одесской области

«Страна.ua»: в Одесской области взорвалась морская мина, повреждены прибрежные здания

В Одесской области взорвалась морская мина. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Отмечается, что снаряд взорвался во время шторма. В результате повреждения получили прибрежные здания.

В феврале власти Одессы предупреждали местных жителей об опасности морских мин. Сообщалось, что из-за шторма они могут срываться с якорей и дрейфовать к городскому побережью.