Россиян предупредили об опасном природном явлении

Вильфанд: в реках Центрального федерального округа прогнозируется повышение уровня воды

В реках Центрального федерального округа в ближайшие дни прогнозируется повышение уровня воды до той отметки, которая называется опасной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с «Лентой.ру» синоптик предупредил россиян об опасном природном явлении.

Вильфанд рассказал, что Росгидромет уже выпустил штормовые предупреждения.

Это не предупреждения о шторме, а предупреждения об опасных явлениях Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

«В данном случае речь идет о половодье — о повышении уровня воды в реках Центрального федерального округа, которое приводит к опасным явлениям. Это значит, что вода выходит на пойму, за пойму, затапливает отдельные строения, отдельные участки и так далее», — объяснил специалист.

Собеседник «Ленты.ру» сообщил, что половодье вызвано тем, что сейчас наступил период «дружной весны».

«Под этим словосочетанием подразумевается одновременная адвекция — перенос очень теплых масс. Воздух выше нормы на 5-8 градусов. Это уже даже не мартовская температура, а апрельская. И одновременно с этим начинаются дожди, причем достаточно заметные. И это сочетание адвекции тепла и интенсивных дождей приводит к тому, что происходит быстрое разрушение снега. И хотя почва не промерзшая, а талая, этот процесс бурный, поэтому почти весь снег уходит в малые и средние реки Центрального федерального округа», — добавил он.

Половодье в областях России

Также Вильфанд перечислил области России, в которых было объявлено предупреждение о половодье.

С 25 по 28 марта штормовое предупреждение объявлено в Москве и Московской области Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

«В Смоленской области выпущено предупреждение о том, что на реке Гжать города Гагарин прогнозируется высокое половодье в период с 26 по 29 марта. Еще одно штормовое предупреждение касается Тверской области, особенно города Белый — здесь прогнозируется существенное превышение уровня воды до той отметки, которая называется опасной», — сообщил синоптик.

Также ожидается достижение отметки опасного явления на реках Днепр, Вязьма и Западная Двина. И еще одно штормовое предупреждение касается Владимирской области — там прогнозируется достижение отметки опасного явления в период с 26 по 29 марта, заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что в Москву со среды, 29 марта, вернутся ночные заморозки. К четвергу, 30 марта, дневная температура заметно понизится — до плюс 1-5 градусов.