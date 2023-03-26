В России объяснили размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии
Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии необходимо для защиты данного государства, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Депутат отметил, что Россия и Белоруссия — это Союзные государства. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил размещение тактического ядерного оружия.
«Это вынужденная, правильная и продиктованная временем мера. Я полностью ее поддерживаю», — добавил Швыткин.
Это ответный ход на то, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, которые могут нанести серьезный урон
Парламентарий отметил, что Великобритания идет вразрез с нормой международного права, которая не предполагает поставку таких боеприпасов.
«Это еще раз подчеркивает то, что Великобритания активно втягивается в конфликт и делает все возможное для того, чтобы его затянуть», — сообщил он.
Белоруссия — это наш союзник. Россия и Белоруссия — это Союзные государства. И мы делаем все возможное для защиты данного государства
26 марта президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Глава государства подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).