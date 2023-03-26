В России объяснили размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии

Депутат Швыткин: размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии нужно для защиты

Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии необходимо для защиты данного государства, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Депутат отметил, что Россия и Белоруссия — это Союзные государства. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил размещение тактического ядерного оружия.

«Это вынужденная, правильная и продиктованная временем мера. Я полностью ее поддерживаю», — добавил Швыткин.

Это ответный ход на то, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, которые могут нанести серьезный урон Юрий Швыткин депутат Госдумы

Парламентарий отметил, что Великобритания идет вразрез с нормой международного права, которая не предполагает поставку таких боеприпасов.

«Это еще раз подчеркивает то, что Великобритания активно втягивается в конфликт и делает все возможное для того, чтобы его затянуть», — сообщил он.

Белоруссия — это наш союзник. Россия и Белоруссия — это Союзные государства. И мы делаем все возможное для защиты данного государства Юрий Швыткин депутат Госдумы

26 марта президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Глава государства подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

