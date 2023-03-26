Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:51, 26 марта 2023Бывший СССР

В России объяснили размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии

Депутат Швыткин: размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии нужно для защиты

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии необходимо для защиты данного государства, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Депутат отметил, что Россия и Белоруссия — это Союзные государства. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил размещение тактического ядерного оружия.

«Это вынужденная, правильная и продиктованная временем мера. Я полностью ее поддерживаю», — добавил Швыткин.

Это ответный ход на то, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, которые могут нанести серьезный урон

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

Парламентарий отметил, что Великобритания идет вразрез с нормой международного права, которая не предполагает поставку таких боеприпасов.

«Это еще раз подчеркивает то, что Великобритания активно втягивается в конфликт и делает все возможное для того, чтобы его затянуть», — сообщил он.

Белоруссия — это наш союзник. Россия и Белоруссия — это Союзные государства. И мы делаем все возможное для защиты данного государства

Юрий Швыткиндепутат Госдумы
Материалы по теме:
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022
«Будущее куется на полях сражений» Как изменились отношения России и Белоруссии после начала конфликта на Украине
«Будущее куется на полях сражений»Как изменились отношения России и Белоруссии после начала конфликта на Украине
25 января 2023

26 марта президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Глава государства подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На месте взрыва в Тульской области обнаружили обломки украинского дрона
Пригожин заявил о поддержке со стороны Минобороны
Летевший в Москву пассажирский Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги
Сборная Казахстана вырвала победу у Дании в матче квалификации Евро-2024
В России объяснили размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии
Звезда сериала «СашаТаня» раскрыла свой вес после родов
Раскрыта связь между обувью мужчины и его характером
Нетаньяху захотел уволить выступившего против судебной реформы министра
Бразильский боец высказался о возможности получения российского гражданства
Названа средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.