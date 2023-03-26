Спецназ задержал угрожавшего взорвать соседей мужчину с гранатой

SHOT: в Сыктывкаре задержали 31-летнего пьяного мужчину, угрожавшего взорвать соседей

В Сыктывкаре спецназ во время штурма задержал 31-летнего мужчину, угрожавшего взорвать соседей. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в деревянном доме на улице 8 Марта фигурант напился и решил поругаться с соседями. Он взял с собой гранату Ф-1, кричал и грозился взорвать жилье, если те не уйдут. На место происшествия приехали правоохранители. Полицейским удалось эвакуировать граждан и поймать дебошира.

Отмечается, что граната была муляжом. Задержанный рассказал, что нашел ее в лесу.

Известно, что ранее мужчина уже был судим по статье 166 («Неправомерное завладение автомобилем») 317 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.