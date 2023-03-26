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14:08, 26 марта 2023Спорт

Лыжник Устюгов выиграл марафон на чемпионате России

Лыжник Сергей Устюгов выиграл марафон классическим стилем на чемпионате России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл масс-старт на 50 километров классическим стилем на чемпионате России, проходящем в Тюмени. Результаты марафона доступны на сайте Федерации лыжных гонок России.

Спортсмен, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ, прошел дистанцию за два часа 14 минут и 16,3 секунды. На втором месте расположился Алексей Червоткин из Москвы с отставанием в одну минуту и 21,5 секунды. Третье место занял представитель Архангельской области Александр Большунов с отставанием в две минуты 42,2 секунды.

После победы в комментарии «Чемпионату» Устюгов заявил, что впервые выиграл марафон на официальных соревнованиях. «Сейчас я реально эмоционально, физически и психологически опустошен, сейчас надо хорошо восстановиться, потому что не было у меня давно такого головокружения», — рассказал он.

Устюгов — олимпийский чемпион Игр в Пекине в эстафете. Также в его активе две золотых, четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.

Анастасия Борисова
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