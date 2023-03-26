Политолог назвал возвращение суверенитета России главной заслугой президента

Владимир Шаповалов: теперь Россия перестала быть страной подчиненной Западу

Владимир Путин стал президентом 23 года назад в очень сложный для России момент, когда после распада Советского Союза и 90-х с падением уровня жизни, с ситуацией на Северном Кавказе, Россия стояла на грани распада и могла прекратить свое существование. Так заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в годовщину избрания Владимира Путина на должность президента России прокомментировал «Ленте.ру» наиболее важные шаги главы государства во внешней и внутренней политике.

«Тогда Россия перестала быть великой державой и зависела во многих вопросах от Соединенных Штатов Америки, по сути выполняя волю этой страны, и именно политика президента Путина помогла вернуть России суверенитет. Речь идет о прямом суверенитете, то есть о восстановлении территориальной целостности, речь идет о восстановлении политической, экономической, технологической независимости нашей страны. Теперь Россия перестала быть страной подчиненной Западу. Россия обрела свой собственный голос, стала защищать свои собственные интересы, интересы своих граждан, соотечественников. В настоящее время Россия суверенное государство, которое не пляшет чужую дудку, которое защищает интересы своих граждан и твердо стоит на этой позиции. И именно то, что Владимир Путин встал на этот путь, и является главной заслугой нашего президента», — отметил Владимир Шаповалов.

По мнению политолога, сохранение и развитие традиционных ценностей российского общества ключевой вопрос развития страны. Вопросу сохранения традиционных ценностей с самого начала своей деятельности в должности президента Владимира Путин уделял особое внимание.

«На этом пути были сделаны очень серьезные шаги. Это касается возвращения в систему образования воспитательного аспекта, восстановления ценностей семьи и созидательного труда, гордости за нашу историю. Краеугольным камнем является память о Великой войне, Великой Победе в 1945 году, о тех огромных жертвах, которые наш народ понес в борьбе с фашизмом. Враги России пытались и пытаются сфальсифицировать настолько насколько возможно факты истории, отнять у нас память о прошлом, извратить смысл Победы. Но это не получится, поскольку те действия, которые предпринимают российское государство и общество, а в этом отношении подавляющее большинство россиян поддерживает нашего президента, сохранят память о великих победах нашей страны», — подчеркнул Владимир Шаповалов.

Идеи служения Отечеству и ответственности за его судьбу, идеи патриотизма и гражданственности являются также важным вкладом президента. В 2020 году эти ценности были включены в Конституции России благодаря инициативам Владимира Путина и проведенному общероссийскому голосованию, напомнил эксперт. В последующем была принята стратегия национальной безопасности, в которой содержатся положения о защите традиционных российских ценностей, был принят указ о их сохранении.

В этом направлении работают те меры, которые инициированы президентом в сфере образования, культуры, воспитания подрастающего поколения, продолжил политолог. В том числе: поднятие фланга, исполнение гимна страны, проведение уроков «Разговоры о важном», введение в школе института советника по воспитательной работе. Все эти меры, а также те действия, которые предпринимает президент по защите традиционных российских ценностей позволяют с уверенностью смотреть в будущее и понимать, что будущие поколения граждан нашей страны будут воспитаны в рамках общероссийской гражданской идентичности и не потеряют память о нашем великом прошлом, убежден эксперт.

«В 2000 году президент Владимир Путин столкнулся с тяжелейшим положением социальной сферы, экономики страны. Об этом он написал в 1999 году свою знаменитую статью "Россия на рубеже тысячелетий". Одна из главных целей, которые стояли перед российским государством все эти годы — это повышение качества жизни, благосостояния российских граждан. И за эти годы были достигнуты невероятные результаты — уровень жизни, ВВП вырос в 15 раз. Благосостояние существенно повысилось, а безработица сведена к минимуму. Более того, Россия стала лидером в очень важных сферах экономики. Впервые за все время существования нашей страны, Россия заняла лидирующие позиции в сфере производства зерна. Россия является одним из технологических лидеров — развивается инфраструктура, в том числе социальная. В 2022 году получены рекордные показатели по строительству жилья и инфраструктурных объектов, строятся школы, больницы, поликлиники. Это заслуга нашего президента — повышение уровня и качества жизни качества жизни. Та задача, которая была поставлена в 2000 году лежит в основе этих действий — реализация национальных проектов, направленных на развитие экономической и социальной сферы, инициированных президентов», — рассказал Владимир Шаповалов.

