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20:21, 27 марта 2023Культура

Фильм «Ампир V» по книге Пелевина с Оксимироном в главной роли слили в сеть

В сети обнаружили слитый фильм «Ампир V» по книге Виктора Пелевина с рэпером Оксимироном

Кадр: фильм «Ампир V»

В интернете обнаружили старую версию фильма «Ампир V» по роману российского писателя Виктора Пелевина с рэпером Мироном Федоровым, более известным как Оксимирон, (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) в одной из главных ролей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на постановщика картины Виктора Гинзбурга.

По словам кинематографиста, он сожалеет о произошедшем и не хочет, чтобы зрители увидели произведение в таком виде. «Там не хватает некоторых сцен, эпизодов и много чего еще», — рассказал Гинзбург, отметив, что сейчас съемочная команда выясняет, кто мог слить ленту в сеть.

Впервые об экранизации романа стало известно в 2011 году. В 2017 году в СМИ сообщалось, что одна из главных ролей досталась Мирону Федорову. Старт проката несколько раз переносили. В последний раз премьера фильма была запланирована на 31 марта 2022 года.

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Сергей Равин
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