У оставившей в России долги юристки Mercury нашли роскошное жилье в Монако

Life: у юристки Mercury Марианны Бельчанской нашли апартаменты в Монако

У юристки компании Mercury и светской львицы Марианны Бельчанской нашли роскошные апартаменты в Монако. Оставившая в России долги бизнесвумен переехала в Монте-Карло, сообщает Life.

По информации издания, сейчас Бельчанская живет в резиденции «Европа» на площади Мулен. Речь идет об элитном высотном здании, стоимость апартаментов в котором составляет примерно пять миллионов евро. При этом информации о продаже или сдаче в аренду жилья в резиденции в последнее время не было.

Кроме того, имя Бельчанской есть в справочниках коммуны Ла-Тюрби в Приморских Альпах. В них указано, что бизнесвумен зарегистрирована в особняке на проспекте де Голля. Квартиры в этой локации стоят около одного миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Бельчанская и ее мать были признаны банкротами в России. Юристка не выплатила банку деньги за сорванный подряд на постройку офисов ее компанией, а несколько принадлежащих ей строительных фирм разорвали заключенные с госструктурами контракты.