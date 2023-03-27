Россиянин попросил у пожилой соседки три тысячи в долг и зарезал ее после отказа

Под Красноярском задержали мужчину, зарезавшего пенсионерку из-за отказа занять три тысячи

В Красноярском крае задержали 47-летнего местного жителя за убийство 81-летней женщины. Об этом в понедельник, 27 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 24 марта пьяный мужчина пришел в дом к пенсионерке на улице Ленина в поселке Большая Ирба. Он хотел попросить у нее в долг три тысячи рублей. Соседка отказалась одолжить деньги. Тогда россиянин стал бить ее рукой по лицу и голове, а затем вонзил нож в шею жертвы, нанеся смертельное ранение. После чего он обыскал дом и похитил 80 тысяч рублей, ювелирные украшения и другие предметы.

Фигурант планировал сбежать на такси в Минусинск, однако его задержали. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Мужчина признал вину.