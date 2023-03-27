Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:25, 27 марта 2023Силовые структуры

Россиянин попросил у пожилой соседки три тысячи в долг и зарезал ее после отказа

Под Красноярском задержали мужчину, зарезавшего пенсионерку из-за отказа занять три тысячи

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Красноярском крае задержали 47-летнего местного жителя за убийство 81-летней женщины. Об этом в понедельник, 27 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 24 марта пьяный мужчина пришел в дом к пенсионерке на улице Ленина в поселке Большая Ирба. Он хотел попросить у нее в долг три тысячи рублей. Соседка отказалась одолжить деньги. Тогда россиянин стал бить ее рукой по лицу и голове, а затем вонзил нож в шею жертвы, нанеся смертельное ранение. После чего он обыскал дом и похитил 80 тысяч рублей, ювелирные украшения и другие предметы.

Фигурант планировал сбежать на такси в Минусинск, однако его задержали. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Мужчина признал вину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Польша отказалась отдавать Украине все свои советские истребители
В Подмосковье загорелась электричка с пассажирами
Пассажирка пожаловалась на смерть попутчика в полете и попросила вернуть деньги
В Подмосковье пятиклассница покончила с собой после отказа матери купить собаку
18-летний россиянин застрелил пенсионера за просьбу перестать шуметь
Патрушев назвал США чемпионами по нарушению суверенитета
Пожар со взрывом произошел в российской многоэтажке
Бородина словами «ужас какой-то» пожаловалась на проблемы со здоровьем
Названы главные ошибки мужчин в приложениях для знакомств
В России усомнились в методике определения инфляции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.