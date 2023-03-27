Бастрыкин проконтролирует расследование убийства детей россиянкой
Председатель Следственного комитет России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по обстоятельствам ЧП в Екатеринбурге, где мать убила двоих детей и затем покончила с собой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Расследование уголовного дела по факту убийства несовершеннолетних взято им под контроль.
По данным следствия, вечером 25 марта в доме на улице Леваневского были обнаружены тела двух мальчиков 2015 и 2018 годов рождения с признаками насильственной смерти.
Их отец в день случившегося был на работе. Тело матери прохожие обнаружили под окнами дома на Технической улице.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых отметил, что известие о гибели двух мальчиков поступило вечером 25 марта. «Проводится опрос соседей, выясняются условия, в которых воспитывались дети, выясняется род деятельности родителей погибших детей. Также устанавливаются иные имеющие значение обстоятельства», — подчеркнул он.