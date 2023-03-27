Названа разрушительная для Европы долгосрочная проблема

WP: Европа забыла про свой оборонный комплекс, активно поддерживая Украину

Издание Washington Post назвало разрушительную для Европы долгосрочную проблему. Отмечается, что европейские страны забыли про свой оборонный комплекс, оказывая активную военную поддержку Украине.

«Европа оставила без внимания разрушительную, долгосрочную проблему оборонной промышленности в большинстве стран союза, которая атрофировалась после распада Советского Союза более 30 лет назад и сегодня остается в бездействии», — говорится в материале.

Автор статьи указал, что наращивание военного потенциала Соединенных Штатов и их союзников происходит «очень вяло», о чем свидетельствует годовой отчет НАТО. Так, ни одна из крупнейших экономик альянса не достигла необходимой суммы на оборону, которая была определена девять лет назад.

Издание отмечает, что некоторые решения Запада, например, согласование военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов или отправка танков, отвечают «острой неотложной потребности», однако принимаются слишком медленно. Кроме того, Европа находится в слишком сильной зависимости от «мускулов США».

Ранее стало известно, что страны Европейского союза (ЕС) намерены увеличить свои дополнительные оборонные расходы к 2025 году на 70 миллиардов евро. Об этом говорится в отчете главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о результатах первого года реализации первой военной стратегии Евросоюза — Стратегического компаса ЕС.

