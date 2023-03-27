Бывшего российского полицейского осудят за фальсификацию доказательств по делу

В Башкирии экс-сотрудника МВД осудят за подделку доказательств по административному делу

В Башкирии бывший начальник инспекции по личному составу МВД республики предстанет перед судом за подделку доказательств по административному делу. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель республиканского управления СКР Евгений Каневский.

По версии следствия, в декабре 2021 года полицейского, находившегося за рулем своей машины, остановили сотрудники ГИБДД. Они потребовали, чтобы тот прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако правоохранитель отказался. Чтобы избежать ответственности и проблем на службе, он представил на суде запись, доказывающую, что в момент остановки находился в пассажирском кресле, а не за рулем. После этого производство по делу было прекращено.

Позже в ходе служебной проверки в МВД республики выяснилось, что видео было сфальсифицировано. В частности, в тот день, когда полицейского остановили, он был в другой одежде.

Начальник инспекции был уволен из органов. Вину в содеянном он не признал.