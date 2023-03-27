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15:34, 27 марта 2023Моя страна

В Приэльбрусье прошел фестиваль воздушных шаров

На фестиваль воздушных шаров в Приэльбрусье собрались аэродизайнеры из трех стран

Фото: Ali Kokab / Unsplash

Аэродизайнеры из России, Белоруссии и Казахстана приняли участие в горном фестивале воздушных шаров в Приэльбрусье. Об этом сообщает ТАСС.

Они создали скульптуры высотой до пяти метров на территории пансионата «Эльбрус».

«Впервые в этом году к нашему фестивалю, который проходил в течение пяти дней, присоединилась команда аэродизайнеров из Казахстана. Традиционно приняли участие аэродизайнеры из Белоруссии и десятка регионов России, в том числе из Москвы, Московской области, Ставропольского края, Ростовской области, — всего 58 участников, которые были распределены на восемь команд», — рассказал организатор фестиваля Александр Толстокоров.

По его словам, дизайнеры создали реалистичные композиции из воздушных шаров, в том числе цветок высотой более пять метров. В этом году на фестивале впервые была введена номинация «Фигура из ненадутых шаров» — дизайнеры исполнили в этой технике робота, лебедя, куклу, знак зодиака и пингвина.

Участники также собирали фигуры из шаров на скорость — победителем стала команда No name с капитаном — аэродизайнером из Белоруссии.

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Варвара Кошечкина
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