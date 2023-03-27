Фестиваль по разбиванию костей пройдет в Улан-Удэ

В Улан-Удэ пройдет традиционный фестиваль по разбиванию хребтовой кости

Традиционный фестиваль по разбиванию хребтовой кости «Алтан-Мундарга-2023» пройдет в Улан-Удэ 1-2 апреля. Об этом сообщает «МК Улан-Удэ».

Отмечается, что чемпион состязаний получит миллион рублей. Кроме того, победителям вручат доспехи ручной работы времен Чингисхана, а общий призовой фонд мероприятия составляет 2 миллиона рублей.

Традиция разбивания костей «hээр хухалха» занимала у бурят важное место, этот ритуал имеет сакральное значение — считалось, что с разбиванием 12-й кости душа животного обретала свободу и перерождалась. Сейчас этот вид спорта входит в программу крупнейших культурно-спортивных и религиозных праздников Бурятии: «Наадан-Сурхарбан», «Этигиловские игры» и «Алтаргана».

Фестиваль «Алтан-Мундарга-2023» посвящен 10-летию соревнования и 100-летнему юбилею Бурятии. Ожидается, что на фестиваль приедут участники из Тывы, Калмыкии, Монголии и Китая.