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15:03, 27 марта 2023Бывший СССР

В Евросоюзе допустили введение санкций против молдавских бизнесменов

Bloomberg: в ЕС допустили возможность введения санкций против молдавских бизнесменов

Фото: Dorin Seremet / Unsplash

В Европейском союзе (ЕС) допустили возможность введения санкций против молдавских бизнесменов, подозреваемых в попытке дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что в настоящее время Евросоюз разрабатывает правовую базу, которая позволила бы ввести ограничения в отношении предпринимателей. Выработать этот механизм ЕС намерен к саммиту Европейского политического сообщества, который запланирован на июнь в Кишиневе.

В ноябре Комиссия по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Молдавии поддержала введение США санкций в отношении молдавских бизнесменов Владимира Плахотнюка и Илана Шора. Они должны будут воздерживаться от сделок, в том числе связанных с выплатой дивидендов, не могут распоряжаться недвижимым и движимым имуществом, а также ценными бумагами.

Президент Молдавии Майя Санду обвинила партию Шора в связях с Москвой и желании дестабилизировать ситуацию в республике.

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Алевтина Запольская
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