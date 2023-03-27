В Литве начались учения истребителей ВВС НАТО

В Литве объявили начало учений истребителей ВВС НАТО, патрулирующих в небе стран Балтии

В Литве начались учения истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) НАТО, которые выполняют функции воздушной полиции в небе стран Балтии. Об этом сообщило командование литовской армии, передает ТАСС.

Тренировочные маневры самолетов, находящихся на авиабазе Зокняй, проходят в районе Паланги и над акваторией Балтийского моря. Отмечается, что участие принимают истребители F-16 польских ВВС и истребители Rafale Военно-воздушных сил Франции. Командование уточнило, что в ходе учений пройдут полеты на малых высотах, а над Балтийским морем выпустят тепловые заряды.