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14:33, 27 марта 2023Бывший СССР

В Литве начались учения истребителей ВВС НАТО

В Литве объявили начало учений истребителей ВВС НАТО, патрулирующих в небе стран Балтии

Фото: Janis Laizans / Reuters

В Литве начались учения истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) НАТО, которые выполняют функции воздушной полиции в небе стран Балтии. Об этом сообщило командование литовской армии, передает ТАСС.

Тренировочные маневры самолетов, находящихся на авиабазе Зокняй, проходят в районе Паланги и над акваторией Балтийского моря. Отмечается, что участие принимают истребители F-16 польских ВВС и истребители Rafale Военно-воздушных сил Франции. Командование уточнило, что в ходе учений пройдут полеты на малых высотах, а над Балтийским морем выпустят тепловые заряды.

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Кристина Есикова
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