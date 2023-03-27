Девушка без рук пожаловалась на мужчин-фетишистов

Девушка без рук пожаловалась на мужчин, общающихся с ней как с ребенком

22-летняя Брианна Сердженер, безрукая визажистка из Великобритании, пожаловалась, что не может встретить достойного партнера. Об этом сообщает The Sun.

Девушка родилась без рук из-за синдрома амниотических перетяжек — порока развития зародышевой оболочки эмбриона, при котором соединительные нити, формирующиеся внутри плодного пузыря, обвивают какую-либо часть его тела. У Сердженер также диагностировано функциональное неврологическое симптоматическое расстройство, она страдает от косолапости, деформации костей и гипогликемии, а ее рост составляет 140 сантиметров.

Девушка никогда не вступала в отношения. Она призналась, что из-за проблем со здоровьем многие мужчины общаются с ней как с ребенком. «Есть люди, которые, если смотреть со стороны, относятся ко мне прилично, но это лишь потому, что я инвалид», — говорит она. Помимо этого, из-за необычной внешности ей доводилось сталкиваться с фетишистами.

По словам Сердженер, люди нередко ведут себя бестактно по отношению к ее проблемам со здоровьем. В общественных местах незнакомцы часто прикасаются к Сердженер и спрашивают, как она потеряла руки. «Обычно это происходит еще до того, как они поздороваются. Люди ведут себя так, будто я должна быть благодарна за то, что кто-то хочет уделить мне внимание», — рассказывает она.

Девушка отметила, что, встретив потенциального партнера, она должна убедиться, что он относится к ней как к равной. Она также заметила, что люди с ограниченными возможностями часто боятся вступить в отношения со здоровым человеком, опасаясь, что станут для него обузой.

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