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05:01, 26 января 2023Из жизни

Мужчина влюбился в застрявшую в теле ребенка девушку и столкнулся с осуждением

Мужчину осудили в сети за отношения с болеющей гипофизарной карликовостью девушкой

Фото: Christian Bowen / Unsplash

26-летний Дэн Свайгарт влюбился в 23-летнюю Шону Рэй Лесик, застрявшую в теле ребенка, и столкнулся с осуждением в сети. Об этом сообщает 7 News.

В детстве у Рэй диагностировали рак мозга. Она прошла курс лечения и вышла в ремиссию, однако в результате терапии был поврежден ее гипофиз. У девушки появилась гипофизарная карликовость — заболевание, которое характеризуется крайне замедленным ростом из-за нехватки в крови гормона соматотропина. Сейчас рост Рэй составляет 116 сантиметров, а вес — 22 килограмма. Она снимается в реалити-шоу «Я — Шона Рэй», где рассказывает о жизни с инвалидностью.

Свайгарт из Великобритании впервые увидел девушку в этой передаче. Он был поражен внутренней силой Рэй, поэтому отправил ей цветы и написал в приложенной к ним открытке: «Живи своей лучшей жизнью. Желаю тебе счастья, которого ты заслуживаешь». Позже мужчину пригласили сняться в шоу, и пара сходила на несколько свиданий. Однако многие зрители осудили Свайгарта за отношения с болеющей девушкой.

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Интернет-пользователи нашли связь мужчины с Рэй нездоровой, и задались вопросом, как его может привлекать девушка, которая «выглядит как ребенок». Свайгарт, в свою очередь, утверждает, что был готов к критике, которую получил в свою сторону. «Она человек и заслуживает иметь отношения и связь с тем, с кем хочет. И я думаю, что некоторые люди недостаточно эмоционально зрелы, чтобы понять, что можно иметь глубокую связь с человеком, завязанную не на внешности, а на его внутренних качествах», — говорит он.

Мужчина сказал, что хоть он и столкнулся с осуждением, с ним также связалось множество людей с ограниченными возможностями, которые поблагодарили его за освещение этой проблемы. «Это дало людям надежду. Ведь несмотря на то, что они другие, они тоже могут обрести удивительную дружбу и связь с кем-то», — заключил Свайгарт.

Ранее сообщалось, что в США мужчина попал в аварию на мотоцикле, потерял память и заново влюбился в свою жену. По словам женщины, она тяжело переживает потерю памяти супруга, но остается благодарной судьбе за то, что он выжил.

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Алиса Удовик
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