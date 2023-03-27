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19:59, 27 марта 2023Среда обитания

В России приготовились к отказу от полиэтиленовых пакетов в магазинах

РЭО: Россия готова заменить полиэтиленовые пакеты в магазинах на бумажные

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России достаточно мощностей для переработки макулатуры, чтобы заменить пластиковую упаковку в сфере обслуживания на бумажную. О том, что страна приготовилась к отказу от полиэтиленовых пакетов в магазинах, со ссылкой на гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева сообщают «Ведомости».

Буцаев напомнил, что президент РФ Владимир Путин дал поручение для отказа от пластиковых изделий увеличить долю использования бумажных тары, упаковки, посуды. По его словам, профицитный объем по картону к концу 2023 года составит миллион тонн.

«Если мы возьмем, к примеру, фасовочные пакеты для овощей, фруктов, хлеба, колбасы, то этого миллиона хватит для замещения полиэтиленовых пакетов», — добавил глава РЭО. Он отметил, что сфера переработки бумаги и картона наиболее полно отражает принципы, по которым работает экономика замкнутого цикла.

В феврале в РЭО сообщили, что в России потратят 90 миллиардов рублей на создание новых мусорных заводов. Предприятия должны обрабатывать ежегодно около 7 миллионов тонн отходов.

Александра Качан
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