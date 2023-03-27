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10:13, 27 марта 2023Россия

В Петербурге плавучий ресторан начал тонуть и попал на видео

В Петербурге плавучий ресторан «Серебряный кит» начал тонуть на Неве и попал на видео

В Санкт-Петербурге начал тонуть плавучий ресторан «Серебряный кит», который располагается на Неве. Видеозапись с места ЧП публикует Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

На кадрах видно, как большая постройка в виде кита почти наполовину ушла под воду. На месте затопления плавучего ресторана работают экстренные службы.

В прокуратуре сообщили, что после случившегося в ведомстве начали проверку.

«Серебряный кит» — плавучий комплекс высотой 17 метров и площадью 2800 квадратных метров, его построили в 2001 году. Изначально его хотели установить в Москве, впоследствии плавучую конструкцию перевезли в Петербург и пришвартовали у парка имени Бабушкина. В 2021 году, когда срок действия договора аренды истек, ресторан выставили на продажу.

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Анастасия Шейкина
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