Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:13, 27 марта 2023Среда обитания

Названы виды продающегося со скидками жилья

Эксперт Летенков: наследственное жилье можно купить со скидкой 20-30 процентов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полученное в наследство жилье может продаваться с большой скидкой. Этот и другие виды недвижимости, на которые собственники готовы сделать дисконт, назвал эксперт Валерий Летенков изданию NEWS.ru.

Скидки на недавно полученное в наследство жилье достигают 20-30 процентов, так как такие сделки несут риск для покупателя. Квартиры с несколькими наследниками также могут продаваться дешевле, поскольку собственники уже имеют планы на деньги от продажи объекта.

Дешевле рыночной стоимости можно купить жилье и в том случае, если владельцы развелись. Бывшие супруги часто хотят быстрее завершить совместные дела, поэтому готовы продать жилплощадь невыгодно. Летенков добавил, что бизнесмены, рассматривающие недвижимость как возможность для заработка, также нередко продают квартиры с большой скидкой. Кроме того, с дисконтом можно приобрести неприватизированные квартиры с долгами по коммунальным платежам.

Ранее сообщалось, что за год спрос на вторичное жилье в России снизился на 41,3 процента. Эксперты отмечают, что отрицательная динамика связана с увеличением объема предложения на рынке готовой недвижимости.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении
Желающим найти любовь россиянам за 50 дали совет
Суд арестовал 37-летнего подозреваемого в убийстве пенсионерки и ее сына
Популярный российский блогер рассказал о проверках налоговой
Обнаружена партия наркотиков с портретами мафиози коза ностра
Названа стоимость нового дешевого смартфона Xiaomi в России
Раскрыта средняя стоимость «вторички» в Москве
Фильм «Ампир V» по книге Пелевина с Оксимироном в главной роли слили в сеть
Пьяный пассажир столичного метро упал на москвичку и сломал ей ребро
Россиянам назвали способы избежать обострения гастрита весной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.