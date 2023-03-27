Двое россиян решили погреться в доме и погибли

В Калужской области два человека погибли из-за неисправной печки в доме

В жилом доме в деревне Лошиха Калужской области нашли тела двух человек. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, двое мужчин пытались согреться в доме с помощью печки, которая была неисправна. Предварительно, они погибли от отравления угарным газом.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в квартире дома на улице Беломорской в Москве обнаружили тела двух человек. К спасателям обратилась женщина, которая сдавала свое жилье — квартиросъемщики более суток не отвечали на звонки.