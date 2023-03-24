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22:54, 24 марта 2023Россия

В московской квартире обнаружили два трупа

SHOT: в квартире дома на улице Беломорской в Москве обнаружили два трупа

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

В квартире дома на улице Беломорской в Москве обнаружили два трупа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, к спасателям обратилась женщина, которая сдавала свое жилье — квартиросъемщики более суток не отвечали на звонки. Когда хозяйка прибыла на место, не смогла открыть закрытую изнутри дверь.

Прибывшие на место пожарные вскрыли замок и обнаружили тела двух человек. Подробности произошедшего устаналиваются.

Ранее сантехник, прибывший по вызову из-за подтопления, нашел труп в подвале дома у церкви Лурдской Богоматери в Центральном районе Санкт-Петербурга. Сотрудники полиции и криминалисты извлекли из подвала погибшего.

До этого на юге Москвы нашли тело 16-летнего подростка — труп находился возле жилого дома в 3-м Дорожном проезде.

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Юлия Мискевич
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