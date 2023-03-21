Сантехник нашел труп в подвале дома в центре Петербурга

Прибывший из-за подтопления сантехник нашел труп в подвале дома в центре Санкт-Петербурга

Сантехник, прибывший по вызову из-за подтопления, нашел труп в подвале дома у церкви Лурдской Богоматери в Центральном районе Санкт-Петербурга, пишет «Фонтанка».

По информации издания, все произошло вечером 20 марта в подвале дома 9 по Ковенскому переулку. Сотрудники полиции и криминалисты извлекли из подвала погибшего — мужчину на вид лет 45–50.

Оперативникам еще предстоит установить его личность. Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

До этого в Санкт-Петербурге нашли мертвыми таксиста и автослесаря в автосервисе, расположенном на Вишерской улице в Шушарах.

24 января сообщалось о найденном обгоревшем трупе 20-летней девушки в квартире на улице Серпуховской Адмиралтейского района в центре Северной столицы.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку для выяснения обстоятельств смерти местной жительницы. Тело девушки было направлено в морг на экспертизу.