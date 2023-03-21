Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:13, 21 марта 2023Россия

Сантехник нашел труп в подвале дома в центре Петербурга

Прибывший из-за подтопления сантехник нашел труп в подвале дома в центре Санкт-Петербурга

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сантехник, прибывший по вызову из-за подтопления, нашел труп в подвале дома у церкви Лурдской Богоматери в Центральном районе Санкт-Петербурга, пишет «Фонтанка».

По информации издания, все произошло вечером 20 марта в подвале дома 9 по Ковенскому переулку. Сотрудники полиции и криминалисты извлекли из подвала погибшего — мужчину на вид лет 45–50.

Оперативникам еще предстоит установить его личность. Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

До этого в Санкт-Петербурге нашли мертвыми таксиста и автослесаря в автосервисе, расположенном на Вишерской улице в Шушарах.

24 января сообщалось о найденном обгоревшем трупе 20-летней девушки в квартире на улице Серпуховской Адмиралтейского района в центре Северной столицы.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку для выяснения обстоятельств смерти местной жительницы. Тело девушки было направлено в морг на экспертизу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Турция отказалась полностью возобновить транзит санкционных товаров в Россию
Два российских экс-чиновника провалились под лед и погибли на Волге
Сбитый беспилотник США заподозрили в подготовке атаки на российский порт
В России отреагировали на приближение бомбардировщиков США к границе
Истребитель ВВС Пакистана J-10 получил оборудование Су-35
Гоар Аветисян показала тело после пластической операции
Женщина рассказала о неожиданных последствиях супружеской измены
Стремление Си Цзиньпина к урегулированию украинского конфликта объяснили
В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности
Норвежский футболист объяснил решение вернуться в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.