В Петербурге в автосервисе нашли мертвыми таксиста и слесаря

В автосервисе в Шушарах Петербурга нашли мертвыми таксиста и слесаря

В Санкт-Петербурге нашли мертвыми таксиста и автослесаря в автосервисе, расположенном на Вишерской улице в Шушарах. Об этом сообщает издание «Фонтанка» в понедельник, 6 марта.

Вызывавший скорую помощь человек допустил, что мужчины могли отравиться выхлопными газами. Однако прибывшие медики обнаружили два трупа и вызвали оперативников.

Погибшими оказались 44-летний гражданин Азербайджана, который работал таксистом, а также 31-летний автослесарь. Труп таксиста находился в автомобиле Hyundai. Слесаря без сознания заметили в боксе.

Тела обоих были направлены в морг для установления точных причин смерти.

В январе сообщалось, что в Новосибирске 51-летнего таксиста, выехавшего на заказ, спустя сутки обнаружили мертвым в лесополосе. Версии о местонахождении авто, на котором работал россиянин, разошлись. По информации полиции, машина была брошена на одной из стоянок. Родные мужчины уверяли, что автомобиль был замечен на трассе неподалеку от Мочищенского шоссе.

Проводилась доследственная проверка.