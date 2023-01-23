Выехавшего на заказ российского таксиста спустя сутки нашли мертвым в лесу

В Новосибирске выехавшего на заказ 51-летнего таксиста спустя сутки нашли мертвым в лесу

В Новосибирске 51-летнего таксиста, выехавшего на заказ, спустя сутки нашли мертвым в лесополосе, сообщается на сайте KP.RU.

По информации издания, россиянин работал на собственном автомобиле Lada Vesta. Родственники мужчины, после того как он перестал отвечать на звонки, забили тревогу и пытались самостоятельно отследить его телефон. Однако приложения и аккаунты Google не помогли.

Позже к поискам жителя Новосибирска присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции. Источник в правоохранительных органах пояснил, что замерзшее тело таксиста было обнаружено в лесу. Точную причину его смерти предстоит установить судебно-медицинским экспертам.

«По факту обнаружения тела мужчины Заельцовским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение», — заявили в управлении Следственного комитета России по Новосибирской области.

Версии о местонахождении авто, на котором работал таксист, разошлись. По информации полиции, машина была брошена на одной из стоянок. Родные мужчины уверяют, что автомобиль был замечен на трассе неподалеку от Мочищенского шоссе.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 41-летний таксист зарезал 27-летнего пассажира на глазах у его девушки. Мужчину задержали прибывшие на место сотрудники полиции. В отношении него возбудили дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

