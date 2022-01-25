Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российский таксист убил пассажира на глазах у его подруги

В Новосибирске 41-летний таксист зарезал 27-летнего пассажира на глазах у его девушки
Место происшествия

Место происшествия. Фото: СК по Новосибирской области

В Новосибирске 41-летнего таксиста подозревают в убийстве 27-летнего пассажира. Об этом во вторник, 25 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, парень и девушка заказали такси ночью 24 января, чтобы добраться от улицы Одоевского до улицы Твардовского. Во время поездки молодой человек поссорился с водителем, после чего подозреваемый припарковал машину возле остановки «Разъезд Иня», достал нож и несколько раз ударил своего оппонента. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Преступление было совершено на глазах у девушки, которая ехала на заднем сидении.

Таксиста задержали прибывшие на место сотрудники полиции. На него завели дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.

8 октября 2021 года сообщалось, что подрабатывавшую таксистом российскую пенсионерку убили и бросили в колодец.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Названа причина отключения электричества в Казахстане, Киргизии и Узбекистане
Украина оценила возможность признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Ректору Казанского университета не удалось обжаловать арест по делу об убийстве
Нидерланды предложили добровольную эвакуацию своих дипломатов с Украины
Солиста оркестра Мариинского театра заподозрили в надругательстве над внучкой
Россия укрепит границу с Украиной ракетными роботами
Раскрыта стоимость собаки-робота Элджея
Китайцев позвали строить мегатрассы в России
Посол России рассказал о признании российской вакцины на Олимпиаде в Пекине
Российский таксист убил пассажира на глазах у его подруги
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter