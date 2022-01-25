Российский таксист убил пассажира на глазах у его подруги

В Новосибирске 41-летнего таксиста подозревают в убийстве 27-летнего пассажира. Об этом во вторник, 25 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, парень и девушка заказали такси ночью 24 января, чтобы добраться от улицы Одоевского до улицы Твардовского. Во время поездки молодой человек поссорился с водителем, после чего подозреваемый припарковал машину возле остановки «Разъезд Иня», достал нож и несколько раз ударил своего оппонента. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Преступление было совершено на глазах у девушки, которая ехала на заднем сидении.

Таксиста задержали прибывшие на место сотрудники полиции. На него завели дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.

8 октября 2021 года сообщалось, что подрабатывавшую таксистом российскую пенсионерку убили и бросили в колодец.