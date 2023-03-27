Посол допустил визит главы МАГАТЭ в Россию в ближайшее время

Посол России Ульянов допустил визит главы МАГАТЭ Гросси в Москву в ближайшее время

Посол России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию в ближайшее время. Его слова передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о планах российской стороны пригласить Гросси в Москву для обсуждения безопасности на Запорожской АЭС и других актуальных тем, Ульянов ответил, что это «вполне реально». «Не на следующей неделе, но несколько позднее визит Рафаэля Гросси в Россию вполне может состояться», — добавил он.

Ранее э, что визит Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и ротация инспекторов организации должны состояться 29 марта. Гендиректор организации собирается лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть необходимость ее защиты во время проведения специальной военной операции.