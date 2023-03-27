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19:41, 27 марта 2023Среда обитания

Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановлено

Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро возобновлено

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На Калужско-Рижской линии метро восстановлено движение поездов. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в Telegram.

Уточняется, что движение поездов возобновлено и сейчас вводится в график.

Ранее сообщалось, что на центральном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава. В частности, было приостановлено движение поездов от станции «Октябрьская» до «Проспекта мира».

13 марта стало известно о прекращении движения на участке БКЛ от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» из-за проверки инфраструктуры. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позднее движение было полностью восстановлено.

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Алина Гончарова
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