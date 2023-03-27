Россиянин после словесной перепалки попытался расстрелять пятерых оппонентов

В Новосибирске мужчина попытался расстрелять пятерых оппонентов после словесной перепалки

В Новосибирске 43-летний местный житель после словесной перепалки в кафе попытался расстрелять пятерых оппонентов. Об этом в понедельник, 27 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ. По данным следствия, ночью 27 марта фигурант взял дома ружье и вернулся в заведение, где у него произошел конфликт с незнакомыми молодыми людьми. Подозреваемый выстрелил в их сторону не менее трех раз, в результате пострадала 20-летняя сотрудница кафе. Остановить мужчину смогли сами участники конфликта до приезда полицейских. Фигурант получил телесные повреждения, ему потребовалась помощь медиков.

Ранее сообщалось, что под Магаданом мужчину осудили на 17 лет за домогательства и попытку изнасиловать падчерицу.