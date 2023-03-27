Россиянам назвали три самых вредных для желудка продукта

Терапевт Чиркова назвала жареное мясо и сладости двумя из трех самых вредных продуктов

Одним из самых вредных продуктов для желудка является жареное и копченое мясо, предупредила терапевт Ольга Чиркова. Три вида таких продуктов она назвала россиянам в беседе с News.ru.

По словам врача, в жирном мясе можно найти большое количество канцерогенов, неполезных добавок и других вредных веществ, мешающих усвоению продуктов в желудке. «Вредны для желудка те продукты, которые мешают процессу пищеварения и раздражают слизистую. Поэтому одним из самых вредных продуктов является жареное и копченое жирное мясо, колбасные изделия», — объяснила Чиркова.

Кроме того, для желудка опасен крепкий алкоголь. Его употребление может привести к ожогам слизистой оболочки. Терапевт также добавила, что вредны и сладости — они способны вызвать брожение и вздутие живота, замедлять пищеварение.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что запивать пищу холодной водой опасно. По ее словам, это нарушает температуру внутри желудочно-кишечного тракта.