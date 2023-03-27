Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:13, 27 марта 2023Забота о себе

Россиянам назвали три самых вредных для желудка продукта

Терапевт Чиркова назвала жареное мясо и сладости двумя из трех самых вредных продуктов

Фото: Paras Kapoor / Unsplash

Одним из самых вредных продуктов для желудка является жареное и копченое мясо, предупредила терапевт Ольга Чиркова. Три вида таких продуктов она назвала россиянам в беседе с News.ru.

По словам врача, в жирном мясе можно найти большое количество канцерогенов, неполезных добавок и других вредных веществ, мешающих усвоению продуктов в желудке. «Вредны для желудка те продукты, которые мешают процессу пищеварения и раздражают слизистую. Поэтому одним из самых вредных продуктов является жареное и копченое жирное мясо, колбасные изделия», — объяснила Чиркова.

Кроме того, для желудка опасен крепкий алкоголь. Его употребление может привести к ожогам слизистой оболочки. Терапевт также добавила, что вредны и сладости — они способны вызвать брожение и вздутие живота, замедлять пищеварение.

Материалы по теме:
О полезной индейке замолвите слово Эксперты признали данный вид мяса идеальным для диет и сезона застолий
О полезной индейке замолвите словоЭксперты признали данный вид мяса идеальным для диет и сезона застолий
2 ноября 2015
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что запивать пищу холодной водой опасно. По ее словам, это нарушает температуру внутри желудочно-кишечного тракта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Зеленский посетил позиции украинской армии в Запорожской области
41-летняя Вера Брежнева показала лицо без макияжа и фильтров
Протестующие блокировали главный въезд в Иерусалим
Российскому авторынку пообещали экспансию китайских автомобилей
Названы возможные последствия массовых протестов в Израиле
Бездомная собака напала на российскую школьницу
Туристка случайно нашла в сумке устройство слежки и напугала пользователей сети
В Японии построили туалеты-цилиндры
В Латвии разрушили памятник легионерам СС
На оператора Shot напали при попытке снять сюжет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.