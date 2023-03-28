Модель девять лет принимала наркотики каждый день и рассказала о последствиях

Модель Брукс 9 лет принимала наркотики каждый день и рассказала о последствиях привычки

Американская модель принимала наркотики каждый день на протяжении девяти лет и поделилась опытом с подписчиками. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

22-летняя Суеде Брукс из Лас-Вегаса рассказала, что ежедневно курила марихуану с подросткового возраста, однако два месяца назад решила бросить вредную привычку из-за чересчур высоких трат. В частности, девушка регулярно платила за упомянутый наркотик как минимум 1300 долларов в месяц (100 тысяч рублей). «Я тратила огромные суммы», — посетовала она.

По словам манекенщицы, в период отказа она столкнулась с множеством негативных последствий. «Самой сложной была первая неделя — меня бросало в жар, из-за чего я не могла спать. К тому же, меня постоянно тошнило. Я никому этого не пожелаю. Потом стало легче», — пожаловалась модель.

Блогерша призналась, что теперь чувствует себя намного лучше, нежели во время употребления наркотиков. «Теперь у меня нет панических атак, да и в целом я чувствую себя более энергичной. К тому же, ко мне наконец-то вернулось вдохновение», — высказалась Брукс в заключение. Подписчики, в свою очередь, поддержали инфлюэнсера в комментариях под постом.

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