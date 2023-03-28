Названы главные причины появления аллергических реакций у россиян в апреле

Аллерголог Фоминых: цветение ольхи, орешника и березы провоцирует аллергию

Цветение пыльцевых деревьев является основной причиной возникновения аллергических реакций у россиян в апреле. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала врач аллерголог-иммунолог Мария Фоминых.

Среди главных аллергенов, которые провоцируют неприятные симптомы, Фоминых назвала ольху, орешник и березу. В южных регионах ольха начинает цвести в марте, одновременно с появлением первой листвы. Основной период пыления приходится на апрель, величина зерен — 25-30 микрон. В течение всего апреля обычно цветет и орешник. Величина его зерен — 20-24 микрона. Немного позже появляется пыльца на березах. С середины апреля и до середины мая это дерево приносит немало беспокойств аллергикам.

Фоминых рекомендовала тем, кто страдает от аллергии, исключить прогулки в парках и лесах в период цветения, выходя на улицу надевать очки и медицинскую маску, а сразу после возвращения домой принимать душ. Помимо этого, необходимо регулярно проводить влажную оборку, увлажнять сетку на окнах и по возможности включать кондиционер. Правильно подобрать и скорректировать лечение для облегчения симптомов поможет специалист после консультации и сдачи анализов, заключила Фоминых.

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