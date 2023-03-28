В России оценили сообщения о плане тысяч иностранных компаний уйти из страны

Депутат Госдумы Арефьев усомнился в плане тысяч компаний уйти из России

Работа в России, выпуск продукции на ее территории сегодня крайне выгодны, иностранным компаниям нет нужды покидать страну, считает депутат Госдумы Николай Арефьев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Насколько я понимаю, никакого разрешения на уход иностранным компаниям не требуется, весной все уходили, не спрашивая разрешения у правительства. Другое дело, если они хотят вывести свои активы, то это довольно проблематично», — сказал Арефьев.

Он добавил, что не исключает того, что некоторые компании, действительно, захотят покинуть Россию, но усомнился в их массовом уходе.

«Я думаю, что сообщения о том, что 2000 компаний хотят уйти из России, фейк. Хотя и возможно, что у кого-то такое желание есть. На сегодняшний день вкладывать инвестиции, работать в России, выпускать продукцию выгодно. Так что нужды выводить предприятия с территории страны я не вижу», — заключил депутат.

Ранее в Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщили, что около 2000 заявок от иностранных компаний ждут одобрения российских властей на уход с российского рынка. Фирмы должны получить одобрение на продажу активов от правительственной комиссии по иностранным инвестициям.