Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:51, 28 марта 2023Экономика

В России оценили сообщения о плане тысяч иностранных компаний уйти из страны

Депутат Госдумы Арефьев усомнился в плане тысяч компаний уйти из России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Работа в России, выпуск продукции на ее территории сегодня крайне выгодны, иностранным компаниям нет нужды покидать страну, считает депутат Госдумы Николай Арефьев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Насколько я понимаю, никакого разрешения на уход иностранным компаниям не требуется, весной все уходили, не спрашивая разрешения у правительства. Другое дело, если они хотят вывести свои активы, то это довольно проблематично», — сказал Арефьев.

Он добавил, что не исключает того, что некоторые компании, действительно, захотят покинуть Россию, но усомнился в их массовом уходе.

«Я думаю, что сообщения о том, что 2000 компаний хотят уйти из России, фейк. Хотя и возможно, что у кого-то такое желание есть. На сегодняшний день вкладывать инвестиции, работать в России, выпускать продукцию выгодно. Так что нужды выводить предприятия с территории страны я не вижу», — заключил депутат.

Ранее в Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщили, что около 2000 заявок от иностранных компаний ждут одобрения российских властей на уход с российского рынка. Фирмы должны получить одобрение на продажу активов от правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Новой Москве нашли обломки окрашенного в цвета флага Украины беспилотника
В России оценили сообщения о плане тысяч иностранных компаний уйти из страны
Глава МАГАТЭ допустил визит в Россию
Бездомные собаки покусали двух российских детей
Блинкен назвал призывы к прекращению огня на Украине циничной ловушкой
Врач посоветовал упражнения от боли в шее
Balenciaga начал продавать балетки для мужчин за 71 тысячу рублей
Появились снимки найденного в Новой Москве беспилотника в цветах флага Украины
Российские разработчики попросили больше денег на создание софта
В машине от Apple нашли детали от iPhone
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.