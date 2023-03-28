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20:59, 28 марта 2023Силовые структуры

Раскрыта возможная причина убийства найденной на мусорной площадке россиянки

«МК»: найденную на мусорной площадке в Балашихе женщину могли убить из-за денег

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Раскрыта возможная причина убийства женщины, чье тело было найдено на мусорной площадке в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, с 39-летней погибшей расправилась 14-летняя дочь, а ее приятели вынесли тело из дома.

Женщина работала риелтором и проживала с дочерью в съемной квартире после переезда из Волгограда. Дома она хранила сбережения в размере 3,5 миллиона рублей. Из-за этих денег и могло произойти убийство.

К ее дочери приехал ее 15-летний знакомый. Он был из проблемной семьи, поэтому попросился пожить к ним. Через некоторое время женщина стала выпроваживать его, из-за чего у нее с дочерью стали возникать ссоры.

Убийство произошло 25 марта. Камера видеонаблюдения в подъезде сняла, как подростки на самодельных носилках ночью вынесли тело на улицу и бросили у мусорных баков. Утром погибшую, завернутую в простыню, нашел дворник.

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Любовь Ширижик
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