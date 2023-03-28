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16:30, 28 марта 2023Бывший СССР

На бывшего президента Молдавии завели новое дело

Прокуратура завела новое уголовное дело на бывшего президента Молдавии Игоря Додона

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Молдавии завели новое уголовное дело на бывшего президента Игоря Додона, его жену и семейного врача за изготовление фальшивой медицинской справки. Об этом сообщила Антикоррупционная прокуратура республики.

В заявлении сообщается, что Додон представил суду «ложный официальный документ», на основании которого рассчитывал получить разрешение на выезд в Румынию для лечения несовершеннолетнего сына от последствий COVID-19. Cупруга бывшего президента, по информации ведомства, с той же целью передала медицинский документ через адвокатов в Антикоррупционную прокуратуру.

Согласно положениям Уголовного кодекса Молдавии, такое правонарушение может наказываться штрафом в размере от 27,5 до 47,5 тысячи леев (от 1,5 до 2,5 тысячи долларов), неоплачиваемым трудом на благо общества или лишением свободы на срок до пяти лет.

В феврале 2023 года Игорь Додон заявил, что планирует вернуться в политику после завершения всех судебных разбирательств, «возбужденных по заказу партии "Действие и солидарность"».

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Алевтина Запольская
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