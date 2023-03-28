Россияне назвали стоимость квартиры мечты

«Росгосстрах»: россияне готовы потратить на квартиру мечты до 10 миллионов рублей

На покупку квартиры мечты большинство россиян готовы потратить от пяти до 10 миллионов рублей. Такую стоимость они назвали в опросе компании «Росгосстрах». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие почти 1,3 тысячи граждан старше 18 лет из всех федеральных округов страны. Стоимость в диапазоне от 5 до 10 миллионов назвали 22 процента опрошенных. 21 процент респондентов заявили о готовности отдать за идеальное жилье от трех до пяти миллионов. 14 процентов могут потратить на квартиру мечты от 10 до 15 миллионов рублей.

В качестве наиболее важных критериев 35 процентов россиян указали, что из квартиры мечты должен открываться красивый вид. Для 33 процентов необходимой оказалась хорошая звукоизоляция, для 23 процентов — просторная кухня. При этом панорамные окна назвали важным критерием 22 процента опрошенных, а 21 процент — высокие потолки.

Ранее в феврале россияне заявили, что квартира мечты в среднем стоит 12,9 миллиона рублей. При этом мужчины отметили, что идеальная для них квартира обойдется в 12,3 миллиона рублей. Женщины указали среднюю стоимость в 13,4 миллиона рублей.