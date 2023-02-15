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11:03, 15 февраля 2023Среда обитания

Россияне назвали стоимость квартиры мечты

«Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами»: квартира мечты россиян стоит 12,9 миллиона рублей

Фото: Med Badr Chemmaoui / Unsplash

Квартира мечты россиян в среднем стоит 12,9 миллиона рублей. Такую стоимость идеального жилья они назвали в совместном исследовании сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами», сообщают «Известия».

В исследовании приняли участие жители разных регионов страны. Мужчины отметили, что идеальная для них квартира обойдется в 12,3 миллиона рублей. Женщины указали среднюю стоимость в 13,4 миллиона рублей.

Эксперты также заметили разницу в стоимости желаемого жилья среди жителей разных регионов. В Москве отметили, что квартира мечты стоит 18,4 миллиона рулей, в Санкт-Петербурге и области — 12,3 миллиона рублей. В других регионах в среднем указывали сумму в 10,5 миллиона.

Ранее стало известно, что почти половина россиян мечтают жить в загородном доме, в то же время одним из главных критериев при выборе недвижимости является транспортная доступность. На втором месте оказалось качество постройки дома.

Нина Ташевская
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