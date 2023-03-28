Россиянин поджег полицейского и получил 21 год колонии

Житель Марий Эл, пытавшийся заживо сжечь в Чувашии полицейского, получил 21 год колонии

В Чувашии суд приговорил к 21 году лишения свободы 30-летнего жителя республики Марий Эл, который пытался заживо сжечь полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Евгения Кузнецова.

Россиянин признан виновным по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»), 264.1 («Управление автомобилем в состоянии опьянения») и 161 («Грабеж») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Следствие и суд установили, что 29 июля 2022 года у деревни Токшики двое сотрудников ДПС остановили автомобиль марки «Лада», которым управлял пьяный фигурант дела, лишенный права управлять транспортным средством. Недовольный разбирательством с силовиками, он достал из багажника канистру с бензином и облил их, а затем поджег. В результате один из полицейских получил ожоги более 60 процентов тела, его спас коллега, который оперативно начал тушить огонь и вызвал подмогу.

Перед нападением на правоохранителей осужденный в Йошкар-Оле избил знакомого, похитил у него деньги и сотовый телефон.