Россиян предупредили о плодящихся в стиральной машине опасных микроорганизмах

Эпидемиолог Лебедев: стиральную и посудомоечную машины надо сушить с открытой крышкой

Стиральную и посудомоечную машины нужно приводить в порядок регулярно, не надеясь на то, что они якобы моют себя сами, предупредил россиян ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Правила ухода за этой бытовой техникой он назвал в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам эпидемиолога, в посудомоечной машине могут оставаться небольшие частички пищи и жира, а в стиральной — и другие разнообразные вещества, в том числе биологического происхождения, например, растущие и плодящиеся в тепле и темноте опасные микроорганизмы и плесневые грибы.

Лебедев порекомендовал после каждой стирки сушить стиральную машинку с открытой крышкой. Раз в месяц, уточнил он, надо запускать программу самоочистки или цикл стирки без белья при высокой температуре с добавлением хлорсодержащего средства. «Периодически барабан, уплотнители следует обрабатывать антисептиком. И не забывать очищать фильтры согласно инструкции», — добавил он.

Оставлять после цикла мойки с открытой крышкой он посоветовал и посудомоечную машину. Кроме того, продолжил Лебедев, в случае с посудомоечной машиной нужно очищать фильтр слива, мыть сеточку, а раз в месяц — запускать программу самоочистки с использованием специальных средств для посудомоечных машин.

Ранее эксперт по домоводству Лиза Слак перечислила методы уборки, занимающие не более 10 минут. По ее словам, в ежедневную быструю уборку можно включить протирание столешниц или разбор вещей после стирки.