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12:12, 28 марта 2023Бывший СССР

В Грузии начался митинг из-за вручения премии Саакашвили

У посольства Норвегии в Грузии начался митинг против вручения премии Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

У посольства Норвегии в Грузии начался митинг из-за вручения бывшему президенту Михаилу Саакашвили норвежской премии имени Сьюра Линдебрекке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинский телеканал IMEDI.

«Что касается слов Саакашвили о том, что ему приклеили ярлык убийцы, люди могут быть уверены, что он лично, может, и не стрелял, но люди стали жертвами режима Саакашвили и его приказов», — заявил участник митинга Торнике Молашвили. Его брат Сулхан Молашвили был арестован при президенте Саакашвили в 2004 году и стал жертвой тюремных пыток.

Собравшиеся требуют, чтобы норвежский посол вышел и подтвердил, что правительство Норвегии не принимало участия в решении о вручении премии.

Михаила Саакашвили наградили в Норвегии за достижение в области демократии и прав человека 25 марта. Экс-президент Грузии заявил, что эта премия должна заставить задуматься всех, кто не считает заслуженным его «позорное заключение».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал вручение награды «насмешкой и оскорблением грузинского народа», а самого Саакашвили — авторитарным правителем, «создавшим притеснявшую и убивавшую» политическую систему.

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Алевтина Запольская
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