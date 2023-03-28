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21:55, 28 марта 2023Россия

Эксперт оценил перспективы выдвижения главы Самарской области на следующий срок

Эксперт дал оценку возможности выдвижения главы Самарской области на следующий срок

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с президентом России проинформировал Владимира Путина о намерении баллотироваться на пост руководителя региона в этом году. Глава государства поддержал его выдвижение на следующий срок и пожелал успехов.

«Самарской области, безусловно, повезло с губернатором. В 2018 году вернулся бывший мэр Дмитрий Азаров, и то, что жители области выбрали своего земляка, безусловно, благотворно повлияло на ситуацию, в которой области тогда находилась, на формирование нематериального капитала, доверия и условий для работы губернатора», — прокомментировал итоги работы Азарова на посту главы региона Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

По его словам, Азарову есть что показать избирателям – в этом смысле это действительно история успеха, связанная и с развитием инфраструктурных проектов, социальной сферы, с промышленным производством — на территории области находится завод «Автоваз». Собственно, об этом и шла речь на встрече президента с губернатором.

«На мой взгляд, губернатор получил очень высокие оценки результатов масштабной работы. В это время в области происходили разные события, прежде всего, связанные с повесткой СВО. Региональная власть в этих условиях действовала эффективно, оказав поддержку участникам спецоперации», — отметил эксперт.

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Татьяна Романова
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