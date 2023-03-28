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22:37, 28 марта 2023Мир

Белый дом прокомментировал решение Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии

Белый дом заявил, что не видит признаков размещения ядерного оружия в Белоруссии
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Globallookpress.com

Вашингтон пока не наблюдает свидетельств размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал решение российского президента Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии. Как уточнил Кирби, Соединенные Штаты не намерены вдаваться в гипотетические сценарии в случае развертывания таких вооружений.

По мнению представителя Белого дома, с начала специальной военной операции (СВО) Россия ведет «безрассудную и безответственную» риторику касательно ядерного оружия и оружия массового уничтожения. «Мы не видели каких-либо движений со стороны Путина в плане действий, которые он обещал предпринять», — подчеркнул он.

Ранее Путин пообещал, что хранилище для тактического ядерного оружия в Белоруссии будет построено к 1 июля.

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Марина Совина
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