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16:57, 28 марта 2023Бывший СССР

Зеленский посетил позиции на украинско-российской границе в Сумской области

Президент Украины Зеленский заявил, что посетил позиции пограничников в Сумской области

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции пограничников на украинско-российской границе в Сумской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ознакомился с несением службы пограничными нарядами по прикрытию рубежей государства. Пограничники работают в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины для защиты государственной границы», — заявил глава государства.

Сумская область граничит с Брянской, Белгородской и Курской областями России.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в регион и вручил награду «Город-герой» Ахтырке. Ранее он присвоил такое же звание Харькову.

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Алевтина Запольская
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