Зеленский посетил позиции на украинско-российской границе в Сумской области

Президент Украины Зеленский заявил, что посетил позиции пограничников в Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции пограничников на украинско-российской границе в Сумской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ознакомился с несением службы пограничными нарядами по прикрытию рубежей государства. Пограничники работают в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины для защиты государственной границы», — заявил глава государства.

Сумская область граничит с Брянской, Белгородской и Курской областями России.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в регион и вручил награду «Город-герой» Ахтырке. Ранее он присвоил такое же звание Харькову.