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18:06, 29 марта 2023Культура

Вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Город астероидов»

Опубликован полноценный трейлер нового фильма режиссера Уэса Андерсона «Город астероидов»

Опубликован полноценный трейлер нового фильма американского режиссера, сценариста и продюсера Уэса Андерсона «Город астероидов». Видео вышло на официальном YouTube-канале кинокомпании Focus Features.

Сюжет картины развернется в 1955 году в вымышленном городке, расположенном в пустынной местности США. В населенном пункте проходит съезд космических кадетов и юных звездочетов, организованный для того, чтобы школьники и их родители со всей страны пообщались друг с другом и поучаствовали в научных состязаниях. Однако план мероприятия нарушает событие мирового масштаба.

В актерском составе «Города астероидов» значатся такие артисты, как Тильда Суинтон, Эдриен Броуди, Том Хэнкс, Марго Робби, Джейсон Шварцман, Скарлетт Йоханссон, Эдвард Нортон, Уиллем Дефо и многие другие звезды киноэкрана. Премьерный показ фильма пройдет в мае на Каннском кинофестивале, а 16 июня «Город астероидов» выйдет в широкий прокат.

Сергей Равин
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