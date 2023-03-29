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22:00, 29 марта 2023Из жизни

Учитель увидел в реке крокодила и чуть не угодил к нему в пасть

В Панаме учитель решил рассмотреть крокодила, поскользнулся и чуть не упал к нему в пасть

Учитель из британского города Гримсби, графство Линкольншир, приехал в Панаму и чуть не угодил в пасть крокодила, когда решил подойти поближе к рептилии и поскользнулся на берегу реки. Об этом сообщает Grimsby Telegraph.

В августе 2022 года бывший заместитель директора начальной школы в Гримсби на два года переехал преподавать в Панаму. Недавно он опубликовал в соцсетях запись, на которой видно, как он замечает что-то в реке во время прогулки среди дикой природы. На первый взгляд, там нет ничего интересного, но затем оказывается, что это крокодил, который притаился под поверхностью воды.

Британец хочет рассмотреть хищника поближе, но поскальзывается и чуть не падает в реку. Увидев это, крокодил резко дергается и скрывается из вида.

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Ранее сообщалось, что крупный гребнистый крокодил подкрался к жителю Австралии на пляже, но тот вовремя заметил это и отпугнул его. Мужчина снял опасную встречу на видео.

Алиса Дмитриева
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