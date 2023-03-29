Южная Корея усомнилась в создании КНДР тактических ядерных боеголовок

Yomiuri: южнокорейские эксперты сомневаются в создании КНДР тактических ядерных боеголовок

Южнокорейские специалисты усомнились в утверждениях КНДР о создании компактных боеголовок для ракет средней и малой дальности, сообщает японская газета Yomiuri.

Эксперты из южнокорейского Института политических исследований «Асан» и Минобороны страны утверждают, что вес подобных боеголовок должен составлять менее 200 килограммов, ответив, что в настоящее время не видят подтверждений обладания Северной Кореей технологий для того, чтобы так их миниатюризировать.

В оборонном ведомстве Южной Кореи отметили, что не обладают данными о создании КНДР тактических ядерных вооружений, предположив, что Пхеньян сфабриковал данные о разработке стратегического подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын на фоне прибытия авианосной группы США в Южную Корею заявил, что страна готова применить ядерное оружие в любое время и в любом месте. Он сделал это заявление во время посещения завода по производству ядерных бомб.